Німеччина

Спортивний директор Баварії Макс Еберль висловився про програш Ганденгайму.

Баварія програла Ганденгайму (2:3) та вже наступними вихідними може втратити статус чемпіона Німеччини офіційно. Втім, спортивний директор Баварії Макс Еберль вважає, що команді слід думати про матч з Арсеналом в Лізі чемпіонів.

"Ми можемо сказати: "Добре, що травмовані повертаються", але останні кілька місяців у Баварії завжди так було. Ми так і не стали стійкими. Не вдасться так просто сказати: "Добре, це Ліга чемпіонів, Арсенал".

Я вже говорив після гри з Дортмундом, що на нас чекає перевірка характеру в Гайденгаймі. Ми пройшли її у першому таймі та провалили у другому таймі. Тепер на нас чекає гра Ліги чемпіонів проти Арсеналу. За всієї поваги до Гайденгайма, але з погляду футболу Арсенал трохи кращий, ніж Гайденгайм. З погляду відношення вони перебувають на тому рівні, як і Гайденгайм. Багато попереду.

Сьогодні нам усім має бути трохи соромно. І ми повинні відносно швидко підготуватися, щоб гідніше представляти герб Баварії", — сказав Еберль.

Раніше Еберль розповів про серйозні зміни в клубі.