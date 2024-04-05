Англія

"Іриски" можуть отримати чергове покарання.

З Евертона можуть знову зняти очки, повідомляє Football Insider. Вердикт буде винесено 8 квітня.

За інформацією джерела, за сезон 22/23 клуб зазнав збитків в розмірі 89,1 млн фунтів, ця сума додається до попередніх двох років (275 млн фунтів), тому загальні збитки становлять 330.6 млн, які пов'язані з будівництвом нового стадіону.

Нагадаємо, в листопаді з клубу зняли 10 очок, встановивши, що клуб порушив правила ліги щодо прибутку та стабільності (PSR). Згодом 4 бали повернули.

Наразі в Евертона 16 місце та 26 очок в АПЛ.