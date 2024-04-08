Англія

На клуб накладено санкції за порушення фінансового фейр-плей.

З Евертона знову зняли очки в АПЛ, повідомляє офіційний сайт АПЛ. Вердикт винесено сьогодні, 8 квітня.

За сезон-2022/23 клуб зазнав збитків в розмірі 89,1 млн фунтів, ця сума додається до попередніх двох років (275 млн фунтів), тому загальні збитки становлять 330.6 млн, які пов'язані з будівництвом нового стадіону.

Після відрахування двох очок Евертон має 27 балів та посідає 16 місце. Клуб випереджає зону вильоту на 2 пункти.

Нагадаємо, в листопаді з клубу зняли 10 очок, встановивши, що клуб порушив правила ліги щодо прибутку та стабільності (PSR). Згодом 4 бали повернули.