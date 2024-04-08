Туреччина

Коментар з приводу нетипової ситуації у Суперкубку Туреччини.

Президент Галатасараю Урсун Озбек розповів щодо виходу молодих гравців замість основного складу Фенербахче в матчі за Суперкубок Туреччини.

"Вони багато чого сказали: "Ми вийдемо з гравцями U-19, ми зробимо це, ми зробимо інше..", — цитує Урсуна TRT Haber.

"Це божевілля, врешті-решт, це гра. Фінальна гра. Це Суперкубок Туреччини, і він дуже важливий.

Що ще важливіше, це прекрасна гра в Урфі. Поки ми були у місті, ми насолоджувались тим, що діти та люди цього міста дивляться це дербі. Ми натрапили на те, чого ніколи не очікували чи очікували. Як відомо, кошти від цього матчу також підуть на допомогу нашим братам і сестрам, які постраждали від землетрусу.

Ось як ми вирішили. Одна сторона повна, інша сторона порожня. Чому цей матч має проходити у святковій атмосфері? Ви завершуєте фінал Суперкубка в таку хвилину? Я дуже засмучений.

Чи не шкода дітей з команди U-19? Це наша молодь, це майбутнє футболу. Чому ви використовуєте цих дітей?".

Фенербахче виставив на поле гравців команди U-19 в рамках бойкоту Суперкубку Туреччини і бажання змінити чемпіонат, вже на першій хвилині матчу команда зійшла у роздягальню, а трофей вирішили віддати Галатасараю.