Англія

Порушення "ірисок" було зафіксовано за звітами за сезон-2021/22.

Евертон отримав покарання у вигляді зняття десяти очок за порушення правил фінансового фейр-плею. Про це повідомляє прес-служба АПЛ.

Раніше цього року АПЛ подала скаргу на клуб і передала справу до незалежної комісії. У ході розгляду "іриски" визнали, що порушили правила у період сезону-2021/22, але масштаби порушення були досить спірними.

Після п'ятиденного слухання Комісія встановила, що розрахунки Евертона за відповідний період призвели до збитків у розмірі 124,5 мільйонів фунтів стерлінгів, що перевищило ліміт 105 млн фунтів.

Комісія дійшла висновку, що слід накласти спортивну санкцію у вигляді зняття 10 очок у турнірній таблиці. При цьому зазначається, що рішення вже набуло чинності.

Таким чином, Евертон опускається на 19 місце у турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі лише чотири очки. До цього "іриски" посідали 14 місце.