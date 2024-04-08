Англія

Англієць просто втомився.

Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно після нічиєї з Шеффілд Юнайтед (2:2) у 32-му турі АПЛ пояснив, чому на 74-й хвилині замінив найкращого бомбардира своєї команди в поточному сезоні Коула Палмера.

На 66-й хвилині Палмер відзначився гольовою передачею і за 8 хвилин був замінений на Карні Чуквуемеку.

"Чи травмований Палмер? Ні-ні. Думаю, він просто втомився. Нам потрібно оберігати його. Він отримав удар у матчі з Манчестер Юнайтед, і втома накопичилася трохи швидше, ніж зазвичай.

Ми хотіли поберегти його після другого голу Челсі, щоб постаратися уникнути проблем у майбутньому", — цитує Почеттіно Metro.

У нинішньому сезоні 21-річний Палмер забив 21 гол і віддав 13 результативних передач у 40 матчах Челсі у всіх турнірах.