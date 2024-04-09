Наставник "чорних котів" розповів про причини відсутності українця.
Назарій Русин, Getty Images
09 квітня 2024, 09:25
Виконувач обов'язків головного тренера Сандерленда Майк Доддс прокоментував ситуацію із травмою українського форварда Назарія Русина.
"Русин ще відновлюється. Сьогодні він виконував бігові вправи, але його не було з групою. Очікуємо на нього за пару тижнів", — наводить слова Доддса прес-служба клубу.
Цього сезону Русин провів 27 матчів, у яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.
Після 41 туру Сандерленд набрав 52 очки і посідає 13 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.