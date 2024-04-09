Англія

Наставник "чорних котів" розповів про причини відсутності українця.

Виконувач обов'язків головного тренера Сандерленда Майк Доддс прокоментував ситуацію із травмою українського форварда Назарія Русина.

"Русин ще відновлюється. Сьогодні він виконував бігові вправи, але його не було з групою. Очікуємо на нього за пару тижнів", — наводить слова Доддса прес-служба клубу.

Цього сезону Русин провів 27 матчів, у яких забив шість голів та віддав дві гольові передачі.

Після 41 туру Сандерленд набрав 52 очки і посідає 13 місце у турнірній таблиці Чемпіоншипу.