"Клинки" порушили фінансові правила.
Гравці Шеффілда Юнайтеда, Getty Images
12 квітня 2024, 12:26
Шеффілд Юнайтед, який наступного сезону виступатиме в Чемпіоншипі, буде покараний зняттям очок за порушення фінансових правил. Про це повідомляє прес-служба EFL.
Покарання буде подано у вигляді зняття чотирьох очок.
"Незалежна дисциплінарна комісія (IDC) ухвалила, що з Шеффілда Юнайтеда будуть зняті два очки на початку наступного сезону, коли клуб перебуватиме під юрисдикцією Англійської футбольної ліги (EFL). Ще два очки знімуть протягом того ж сезону.
Санкції торкаються сезону-2022/23, коли клуб прострочив ряд платежів іншим командам. Термін цих прострочень у сукупності перевищив 550 днів", — сказано у заяві EFL.
Після 31 матчу Шеффілд Юнайтед набрав 16 очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ.