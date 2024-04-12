Англія

"Клинки" порушили фінансові правила.

Шеффілд Юнайтед, який наступного сезону виступатиме в Чемпіоншипі, буде покараний зняттям очок за порушення фінансових правил. Про це повідомляє прес-служба EFL.

Покарання буде подано у вигляді зняття чотирьох очок.

"Незалежна дисциплінарна комісія (IDC) ухвалила, що з Шеффілда Юнайтеда будуть зняті два очки на початку наступного сезону, коли клуб перебуватиме під юрисдикцією Англійської футбольної ліги (EFL). Ще два очки знімуть протягом того ж сезону.

Санкції торкаються сезону-2022/23, коли клуб прострочив ряд платежів іншим командам. Термін цих прострочень у сукупності перевищив 550 днів", — сказано у заяві EFL.

Після 31 матчу Шеффілд Юнайтед набрав 16 очок і посідає останнє місце у турнірній таблиці АПЛ.