Англія

Тренер Арсенала висловив думку стосовно відновлення захисника після пошкодження.

Мікель Артета розповів щодо відновлення після пошкодження Юррієна Тімбера.

"Ми хочемо, щоб він зіграв принаймні одну гру з U23, також гру всередині компанії, і це кроки, перш ніж ми побачимо його у складі основної команди", — цитує Мікеля інсайдер Фабріціо Романо.

"Він чудово попрацював на тренуваннях, тепер справа за тим, щоб підготовитися до справжніх ігор".

У 2023 році Юррієн отримав пошкодження хрестоподібних зв'язок і змушений був проходити відновлення.

В наступному турі АПЛ Арсенал зіграє з Астон Віллою.