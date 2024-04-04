Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 3 квітня 2024 року.
Арсенал - Лутон, gettyimages
04 квітня 2024, 09:48
У рамках 31-го туру англійської Прем'єр-ліги Арсенал обіграв Лутон та тимчасово очолив турнірну таблицю АПЛ.
Лондонці забили двічі та залишили свої ворота в недоторканності. За господарів забив Едегор, також автогол на рахунку Хашіоки.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Арсенал — Лутон у матчі 31-го туру англійської Прем’єр-ліги-2023/24:
Арсенал — Лутон Таун 2:0
Голи: Едегор, 24, Хашіока (аг), 44.
Арсенал: Рая — Вайт, Саліба, Магальяйнс, Зінченко (Томіясу, 74) — Едегор, Парті (Нкетіа, 67), Сміт-Роу (Жоржиньо, 85) — Нельсон (Мартінеллі, 74), Гаверц (Райс, 67), Троссар.
Лутон Таун: Камінські — Каборе, Менгі, Оньєдінма (Вудроу, 75), Дауті — Кларк, Барклі, Раддок Мпанзу (Чонг, 54) — Таунсенд (Беррі, 81), Морріс, Хашіока.
Попередження: Гаверц — Оньєдінма.