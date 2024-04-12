Англія

Клуби цікавляться можливістю підсилення півзахисту.

Манчестер Юнайтед та Ньюкасл розглядають можливість переходу Адрієна Рабьо наступного літа — повідомляє ресурс Calciomercato Com.

Команди "ініціювали перемовини" з Ювентусом щодо трансферу півзахисника. Наразі Адрієн все ще не продовжив угоду з клубом.

Нинішній контракт буде до 2024 року. Також Рабьо цікавляться Барселона, Баварія і Тоттенгем.

Цього сезону 29-річний гравець провів 27 матчів в усіх можливих турнірах, забив 4 голи та віддав 3 асисти.