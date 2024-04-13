Англія

Українець в Лондоні вже більше року.

Тренерський штаб лондонського Челсі розчарований українським вінгером Михайлом Мудриком. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, головний тренер Маурісіо Почеттіно та його помічники вважають, що українець прогресує недостатніми темпами, і розчаровані тим, який вплив він має на гру команди.

Зазначається, що за відсутності серйозного ігрового впливу з боку Михайла, керівництво "синіх" готове вийти на трансферний ринок, щоб підписати нового вінгера.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2031 року з зарплатнею 5,2 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Михайло Мудрик відіграв за Челсі 33 матчі, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше коуч Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо прогресу Мудрика.