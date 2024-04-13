Українець в Лондоні вже більше року.
Мудрик, getty images
13 квітня 2024, 10:53
Тренерський штаб лондонського Челсі розчарований українським вінгером Михайлом Мудриком. Про це повідомляє Football Insider.
За інформацією джерела, головний тренер Маурісіо Почеттіно та його помічники вважають, що українець прогресує недостатніми темпами, і розчаровані тим, який вплив він має на гру команди.
Зазначається, що за відсутності серйозного ігрового впливу з боку Михайла, керівництво "синіх" готове вийти на трансферний ринок, щоб підписати нового вінгера.
Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2031 року з зарплатнею 5,2 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.
Цього сезону Михайло Мудрик відіграв за Челсі 33 матчі, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.
Раніше коуч Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо прогресу Мудрика.