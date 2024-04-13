Тренерський штаб лондонського Челсі розчарований українським вінгером Михайлом Мудриком. Про це повідомляє Football Insider.

За інформацією джерела, головний тренер Маурісіо Почеттіно та його помічники вважають, що українець прогресує недостатніми темпами, і розчаровані тим, який вплив він має на гру команди.

Зазначається, що за відсутності серйозного ігрового впливу з боку Михайла, керівництво "синіх" готове вийти на трансферний ринок, щоб підписати нового вінгера.

Чинний контракт гравця з клубом розрахований до 30 червня 2031 року з зарплатнею 5,2 млн. фунтів стерлінгів на рік. Трансфермаркт оцінює його у 35 млн. євро.

Цього сезону Михайло Мудрик відіграв за Челсі 33 матчі, забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

Раніше коуч Челсі Маурісіо Почеттіно висловився щодо прогресу Мудрика.