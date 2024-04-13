Англія

Махінатори найвищого гатунку.

Власники лондонського Челсі самі собі продали готель, що розташований на території стадіону "Стемфорд Брідж", з метою уникнути порушень фінансового фейр-плей в англійській Прем'єр Лізі. Про це повідомляє журналіст Джеймс Нелтон.

Нелтон зазначає, що прийшов до такого висновку ознайомившись з фінансовою звітністю "пенсіонерів".

За інформацією джерела, реалізувавши цю угоду, Челсі заробив додаткові 89,4 млн. євро.

Раніше повідомлялося, що Довбик увійшов до списку трансферних цілей Челсі.