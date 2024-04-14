Англія

Наставник дав свій коментар.

"У нас є найкраща можливість відреагувати в середу в матчі з Баварією. Команда повинна проявити себе. Якщо хочеш перемагати, повинен долати такі труднощі.

З огляду на те, які в нас були матчі, це було неминуче. Тепер питання в тому, як ми відреагуємо. Ось це — у наших руках.

Ми не можемо контролювати Манчестер Сіті. У будь-якій іншій лізі світу після такої переможної серії, як у нас, команда випереджала б конкурентів на 6 або 8 очок. Але тут усе інакше.

І в цьому й полягає виклик", — сказав Артета.

У наступному турі лондонський Арсенал гостюватиме у Вулвергемптона, тоді як посеред тижня навідається до мюнхенської Баварії в рамках Ліги чемпіонів УЄФА.