Англія

Перша поразка "канонірів" у 2024 році.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував домашню поразку від Астон Вілли (0:2) в матчі 33-го туру англійської Прем'єр-ліги. Його слова наводить BBC.

"Ми дуже розчаровані результатом, особливо тим, як грали. Перший тайм був одним із найкращих, які ми провели в цьому сезоні проти топ-команд. Ми повинні були забити три, чотири, п'ять голів, але не змогли цього зробити.

У другому таймі гра змінилася. Ми щосили намагалися набрати обертів, нам було важко доставляти м'яч у потрібні зони, хлопці не дорожили ним і нічого не змогли створити. Було кілька кутових біля наших воріт, ми пропустили невдалий гол, а потім ще один, і в підсумку зазнали болючої поразки.

Потрібно похвалити суперника — вони обіграли нас, але потрібно рухатися далі. Зараз головне — проаналізувати помилки. Саме зараз, після цієї поразки, потрібно продемонструвати свій характер і перемогти в Мюнхені. У нас є чудова можливість зробити це", — заявив Артета.

Наразі Арсенал йде другим у чемпіонаті Англії, відстаючи від лідируючого Манчестер Сіті на два пункти.