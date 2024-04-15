Лондонський Челсі та Евертон зіграють поміж собою в рамках тридцять третього туру англійської Прем'єр-ліги на полі стадіону Стемфорд Бридж.

Маурісіо Почеттіно, після нічиєї проти Шеффілд Юнайтед (2:2), залучив до стартового складу Гюсто на правому фланзі оборони, тоді як Михайло Мудрик гратиме ліворуч в атаці.

Шон Дайч, на тлі перемоги над Бернлі (1:0), використав із перших хвилин Онана до центральної вісі, тоді як Бету гратиме на вістрі атаки, а Віталій Миколенко звично з'явиться ліворуч у захисті.

Челсі: Петрович — Гюсто, Сілва, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке, Палмер, Мудрик — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Бадьяшиль, Чілвелл, Гілкріст, Казадеї, Чуквуемека, Даєр, Джордж, Вашингтон.

Евертон: Пікфорд — Коулман, Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг, Гарнер, Онана, Макніл — Дукуре — Бету.

Запасні: Вірджинія, Паттерсон, Кін, Годфрі, Гомеш, Воррінгтон, Данжума, Гаррісон, Шерміті.

Гра Челсі — Евертон почнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.