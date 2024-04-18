Англія

Нововведення в найстаршому турнірі світу.

Матчі Кубка Англії не переграватимуть за нічиїх з наступного сезону, повідомляє ВВС

Нововведення будуть стосуватись всіх раундів. У рамках чинного формату Кубка Англії перегравання за нічийних результатів передбачені в раундах з 1-го по 4-й – у 5-му та наступних раундах вони були скасовані шість років тому.

Зміни зумовлені збільшенням кількості матчів у турнірах УЄФА.

Також у рамках угоди всі матчі Кубка Англії, включаючи ігри 5-го раунду, будуть проводитись у вихідні.

Фінал Кубка Англії проводитиметься у передостанні вихідні сезону АПЛ.

Нагадаємо, в півфіналах цьогорічного розіграшу зіграють Ковентрі — МЮ та Ман Сіті — Челсі.