Нововведення в найстаршому турнірі світу.
Ліверпуль, gettyimages
18 квітня 2024, 14:44
Матчі Кубка Англії не переграватимуть за нічиїх з наступного сезону, повідомляє ВВС
Нововведення будуть стосуватись всіх раундів. У рамках чинного формату Кубка Англії перегравання за нічийних результатів передбачені в раундах з 1-го по 4-й – у 5-му та наступних раундах вони були скасовані шість років тому.
Зміни зумовлені збільшенням кількості матчів у турнірах УЄФА.
Також у рамках угоди всі матчі Кубка Англії, включаючи ігри 5-го раунду, будуть проводитись у вихідні.
Фінал Кубка Англії проводитиметься у передостанні вихідні сезону АПЛ.
Нагадаємо, в півфіналах цьогорічного розіграшу зіграють Ковентрі — МЮ та Ман Сіті — Челсі.