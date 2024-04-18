Офіційні транслятори турніру.
Медіасервіс MEGOGO став офіційним мовником чемпіонату Європи-2024.
Усі матчі турніру будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO та Суспільне Мовлення.
Вболівальники зможуть дивитися окремі матчі УЄФА Євро-2024 на місцевих телеканалах "Суспільного" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).
Суспільний мовник транслюватиме: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів раунду 16, чвертьфінали, обидва півфінали й сам фінал, включно зі всіма матчами збірної України на стадії плей-оф у разі потрапляння туди нашої команди.
Ці матчі можна буде побачити в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).
Усі матчі УЄФА Євро-2024 будуть доступні на MEGOGO за передплатою; деталі будуть оголошені незабаром.
Розподіл матчів групового етапу турніру:
Розподіл матчів раунду 16 та чвертьфінальних матчів відбудеться безпосередньо під час турніру.
Коментаторами для обох мовників будуть представники коментаторської команди MEGOGO.