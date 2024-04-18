Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

Офіційні транслятори турніру.

Медіасервіс MEGOGO став офіційним мовником чемпіонату Європи-2024.

Усі матчі турніру будуть доступні ексклюзивно на MEGOGO та Суспільне Мовлення.

Вболівальники зможуть дивитися окремі матчі УЄФА Євро-2024 на місцевих телеканалах "Суспільного" (наприклад, "Суспільне Львів", "Суспільне Черкаси", "Суспільне Чернівці" та ін.) у цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Суспільний мовник транслюватиме: матч-відкриття, по одному матчу групового етапу на день, включно з матчами збірної України, а також половину матчів раунду 16, чвертьфінали, обидва півфінали й сам фінал, включно зі всіма матчами збірної України на стадії плей-оф у разі потрапляння туди нашої команди.

Ці матчі можна буде побачити в цифровому ефірі Т2, кабельних мережах та IPTV (крім OTT).

Усі матчі УЄФА Євро-2024 будуть доступні на MEGOGO за передплатою; деталі будуть оголошені незабаром.

Розподіл матчів групового етапу турніру:

Розподіл матчів раунду 16 та чвертьфінальних матчів відбудеться безпосередньо під час турніру.

Коментаторами для обох мовників будуть представники коментаторської команди MEGOGO.