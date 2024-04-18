Україна

Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та донецький Шахтар.

Луганська Зоря та донецький Шахтар зіграють у перенесеному матчі десятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий Берег.

Юрій Коваль, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Горбача на лівий фланг півзахисту.

Маріно Пушич, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), використав із перших хвилин Шведа праворуч в півзахисті.

Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Кирюханцев, Яцик, Антюх, Горбач — Герреро.

Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Бугай, Жан Клод, Ндур, Хахльов, Мічін, Дришлюк, Слесар, Жуніньйо, Мишньов, Волошин.



Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Швед, Бондаренко, Судаков, Кевін — Сікан.