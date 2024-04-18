Стали відомі стартові склади команд для поєдинку 10-го туру Української Прем'єр-ліги, у якому зіграють луганська Зоря та донецький Шахтар.
Мар'ян Швед, фото ФК Шахтар Донецьк
18 квітня 2024, 14:31
Луганська Зоря та донецький Шахтар зіграють у перенесеному матчі десятого туру української Прем'єр-ліги на полі стадіону Лівий Берег.
Юрій Коваль, після перемоги над одеським Чорноморцем (1:0), залучив до стартового складу Горбача на лівий фланг півзахисту.
Маріно Пушич, на тлі перемоги над полтавською Ворсклою (1:0), використав із перших хвилин Шведа праворуч в півзахисті.
Зоря: Сапутін — Бутко, Джордан, Батагов, Вантух — Башич — Кирюханцев, Яцик, Антюх, Горбач — Герреро.
Запасні: Турбаєвський, Мацапура, Бугай, Жан Клод, Ндур, Хахльов, Мічін, Дришлюк, Слесар, Жуніньйо, Мишньов, Волошин.
Запасні: Рудько, Траоре, Степаненко, Егіналду, Гочолеішвілі, Келсі, Педріньйо, Міроші, Назарина, Марлон, Невертон, Ракіцький.
Шахтар: Різник — Конопля, Бондар, Матвієнко, Азарові — Криськів — Швед, Бондаренко, Судаков, Кевін — Сікан.
Гра Зоря — Шахтар почнеться о 15:30 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією
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