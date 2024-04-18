Англія

В такому клубі, як Челсі, навряд чи хтось буде підлаштовуватися під окремого гравця.

Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився про вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Цитує українського функціонера The Standard.

"Михайло — топовий європейський гравець, унікальний футболіст. Я вважаю, що тренерам Челсі потрібно навчитися використовувати його, а його партнерам — грати з ним. Коли я дивлюся матчі Челсі, бачу, що майже всі атаки проходять правим, а не лівим флангом.

У нашому клубі ми зрозуміли його сильні сторони і закликали наших гравців використовувати його по максимуму. Багато, що залежить від тренерів, від того, як вони будуть з ним поводитися і вчити його. Він ще молодий.

Вони повинні особисто спілкуватися з ним, щоб показати йому його слабкі сторони і заохочувати його сильні. Але я впевнений, що він буде грати на найвищому рівні європейського футболу", — заявив Палкін.