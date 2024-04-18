В такому клубі, як Челсі, навряд чи хтось буде підлаштовуватися під окремого гравця.
Палкін, getty images
18 квітня 2024, 17:22
Генеральний директор донецького Шахтаря Сергій Палкін висловився про вінгера лондонського Челсі Михайла Мудрика. Цитує українського функціонера The Standard.
"Михайло — топовий європейський гравець, унікальний футболіст. Я вважаю, що тренерам Челсі потрібно навчитися використовувати його, а його партнерам — грати з ним. Коли я дивлюся матчі Челсі, бачу, що майже всі атаки проходять правим, а не лівим флангом.
У нашому клубі ми зрозуміли його сильні сторони і закликали наших гравців використовувати його по максимуму. Багато, що залежить від тренерів, від того, як вони будуть з ним поводитися і вчити його. Він ще молодий.
Вони повинні особисто спілкуватися з ним, щоб показати йому його слабкі сторони і заохочувати його сильні. Але я впевнений, що він буде грати на найвищому рівні європейського футболу", — заявив Палкін.