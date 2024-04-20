Англія

Керманич Арсенала прокоментував прийдешній матч проти Вулвергемптона.

Лондонський Арсенал у тридцять четвертому турі англійської Прем’єр-ліги гостюватиме у Вулвергемптона.

Вулвергемптон — Арсенал. Анонс і прогноз на матч АПЛ 20.04.2024

Головний тренер "канонірів" Мікель Артета напередодні гри розповів про стан команди.

"У нас був не найкращий досвід виїзних матчів посеред тижня, але зараз ми повністю зосереджені на іграх, що попереду. Ми відстаємо від Сіті, але ми збираємося дати їм справжній бій.

Це був дуже важкий шлях. Коли ти знаходишся на вершині й борешся на такому високому рівні, ти знаєш, що в тебе будуть такі моменти, як у нас в останніх матчах. Ця робота постійно випробовує твою стійкість і твоє его. Ви повинні проходити через це весь час природно і позитивно.

Ми повинні були виграти у Астон Вілли, але втрачені шанси коштували нам дорого. Більше немає про що говорити, настав час показати, на що ми здатні проти Вулвергемптона.

Контекст гри зрозумілий. Якщо ми виграємо — ми лідери. Якщо гравцям потрібно щось інше, щоб мотивувати їх або тримати їхній розум ясним, тоді у нас проблеми.

Чим краще ти граєш і чим ближче ти до боротьби з найкращими командами в історії, тим більше ти розумієш, наскільки важливо мати відрив від конкурентів. Тоді є два варіанти розвитку подій, але переможець може бути тільки один. Після семи років без участі в Лізі чемпіонів ми боролися за неї впродовж двох останніх сезонів, я не знаю іншої команди, яка б подолала такий шлях.

Треба більше ротацій? Можливо. Ці питання завжди виникатимуть, коли ви програєте. Коли ми обіграли Брайтон, то чомусь ніхто нічого не говорив. Це — частина моєї роботи. Очевидно, що графік стає все більш і більш вимогливим...

У нас є два варіанти: ми зменшуємо кількість ігор або залучаємо ширші склади. Я думаю, що ми повинні більше прислухатися до гравців, зрештою, вони є головними дійовими особами.

Чи допомагає нам виліт із Кубка Англії? Ми не можемо розглядати це питання ізольовано, але я думаю, що з нашим розкладом і гравцями, які у нас є, напевно, це — дуже хороша можливість", — заявив іспанський фахівець.

Матч Вулвергемптон — Арсенал відбудеться 20 квітня, о 21:30.