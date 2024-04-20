Цього сезону команди між собою зіграли двічі унічию (4:4, 1:1).
Пеп, getty images
20 квітня 2024, 13:41
Головний тренер Манчестер Сіті Пеп Гвардіола поділився очікуваннями від майбутнього матчу з лондонським Челсі в рамках півфіналу Кубка Англії. Його слова наводить City Xtra.
"У цьому сезоні ми двічі відчули на собі, наскільки сильний Челсі. Ця команда становить серйозну небезпеку в атаці, і Коул Палмер, можливо, зіграв вирішальну роль у багатьох аспектах гри у поточному сезоні.
З Челсі дуже важко грати, і всі знають, в якій ситуації ми підходимо до цього матчу.
В них класний тренер, якісні гравці з великим потенціалом, тож нам точно не буде легко. Врешті решт — це Челсі, тому ми налаштовуємося на важке протистояння", — заявив Пеп.
Матч між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться сьогодні, о 19:15 за київським часом.