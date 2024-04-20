Однак тренер залишає вибір за гравцем.
Енцо Фернандес, Getty Images
20 квітня 2024, 13:59
Перед півфіналом Кубка Англії проти Манчестер Сіті на полі легендарного Вемблі головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про стан здоров’я півзахисника його команди, Енцо Фернандеса, у якого медперсонал клубу діагностував грижу й рекомендував провести з цього приводу оперативне втручання після завершення сезону.
"Ми будемо робити те, що вважатимемо за краще для нього. У нас, як у тренерського штабу, уже є досвід роботи в таких ситуаціях.
Перш за все, найважливіше — це Енцо як людина, а не як гравець. Ідеться про те, як він себе почуває і чи комфортно йому в цій ситуації, чи ні.
Ми всі підтримаємо його рішення, якщо він вважатиме, що йому потрібна операція. Ми не збираємось змушувати його щось робити. Ми тут для того, щоб допомогти і порадити йому, поділитися своєю оцінкою та досвідом.
Ми тримаємо руку на пульсі ситуації та постійно контактуємо з медичним персоналом клубу. Так, це правда, що в минулому у нього були певні проблеми, але він справді добре справляється з ситуацією.
Ми кожного дня оцінюємо його стан. Ми повинні захистити його від подальших проблем із здоров’ям, тому що він — молодий хлопець. Сьогодення дійсно важливе, але також важливе і майбутнє", — заявив аргентинський фахівець.
Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться 20 квітня, о 19:15.