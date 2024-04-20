Англія

Однак тренер залишає вибір за гравцем.

Перед півфіналом Кубка Англії проти Манчестер Сіті на полі легендарного Вемблі головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно розповів про стан здоров’я півзахисника його команди, Енцо Фернандеса, у якого медперсонал клубу діагностував грижу й рекомендував провести з цього приводу оперативне втручання після завершення сезону.

"Ми будемо робити те, що вважатимемо за краще для нього. У нас, як у тренерського штабу, уже є досвід роботи в таких ситуаціях.

Перш за все, найважливіше — це Енцо як людина, а не як гравець. Ідеться про те, як він себе почуває і чи комфортно йому в цій ситуації, чи ні.

Ми всі підтримаємо його рішення, якщо він вважатиме, що йому потрібна операція. Ми не збираємось змушувати його щось робити. Ми тут для того, щоб допомогти і порадити йому, поділитися своєю оцінкою та досвідом.

Ми тримаємо руку на пульсі ситуації та постійно контактуємо з медичним персоналом клубу. Так, це правда, що в минулому у нього були певні проблеми, але він справді добре справляється з ситуацією.

Ми кожного дня оцінюємо його стан. Ми повинні захистити його від подальших проблем із здоров’ям, тому що він — молодий хлопець. Сьогодення дійсно важливе, але також важливе і майбутнє", — заявив аргентинський фахівець.

Нагадаємо, що матч Манчестер Сіті — Челсі відбудеться 20 квітня, о 19:15.