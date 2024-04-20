Англія

Керманич Ман Сіті підтримав аргентинського фахівця в його починаннях у Челсі.

У рамках півфіналу Кубка Англії на нас чекає протистояння між Манчестер Сіті та лондонським Челсі, яке традиційно пройде на столичному стадіоні Вемблі.

Головний тренер "містян" Хосеп Гвардіола напередодні цього протистояння висловився про свого аргентинського колегу з табору "синіх".

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"Мені подобається грати проти Маурісіо Почеттіно, оскільки ти завжди чогось навчишся у матчах проти його команд.

В Англії так багато топменеджерів, і Маурісіо точно один із них. Челсі стане набагато кращою командою з Почеттіно в якості головного тренера", — цитує слова Гвардіоли журналіст Фабріціо Романо.

Півфінал Кубка Англії між Манчестер Сіті та Челсі відбудеться сьогодні, 20 квітня, о 19:15 за київським часом. Слідкувати за ключовими подіями цього протистояння ви можете в текстовій онлайн-трансляції на Football.ua.