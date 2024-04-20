Англія

Стали відомі стартові склади команд для півфінального поєдинку Кубку Англії, у якому зіграють Манчестер Сіті та лондонський Челсі.

Манчестер Сіті та лондонський Челсі проведуть півфінальний матч Кубка Англії на Вемблі.

Хосеп Гвардіола, після поразки від мадридського Реала, залучив до стартового складу Ортегу до рамки воріт, тоді як Аке та Стоунз зіграють у захисті, а Альварес очолить атаку.

Маурісіо Почеттіно, на тлі розгрому Евертона (6:0), використав із перших хвилин Енцо в опорній зоні, тоді як Михайло Мудрик залишився на лаві для запасних.

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Стоунз, Аканджі, Аке — Родрі, де Брюйне — Сілва, Фоден, Гріліш — Альварес.

Запасні: Едерсон, Діаш, Ковачич, Доку, Гомес, Гвардіол, Нунеш, Бобб, Льюїс.



Челсі: Петрович — Гюсто, Сілва, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Енцо — Мадуеке, Галлагер, Палмер — Джексон.

Запасні: Беттінеллі, Бадьяшиль, Дісасі, Гілкріст, Чілвелл, Чуквуемека, Мудрик, Стерлінг, Вашингтон.



Гра Манчестер Сіті — Челсі почнеться о 19:15 за київським часом. Слідкуйте за текстовою онлайн-трансляцією на Football.ua.