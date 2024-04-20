Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу Кубка Англії, що відбувся 20 квітня 2024 року.

Манчестер Сіті здолав Челсі з Мудриком на шляху до фіналу Кубка Англії.

Два вильоти з турнірів за тиждень — це було б уже занадто для команди Хосепа Гвардіоли.

Огляд матчу:

Манчестер Сіті — Челсі 1:0

Гол: Сілва, 84

Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Стоунз (Діаш, 46), Аканджі, Аке — Родрі, де Брюйне — Сілва, Фоден, Гріліш (Доку, 66) — Альварес (Бобб, 88).



Челсі: Петрович — Гюсто (Дісасі, 79), Сілва, Чалоба, Кукурелья (Чілвелл, 88) — Кайседо, Енцо (Стерлінг, 88) — Мадуеке (Мудрик, 79), Галлагер, Палмер — Джексон.



Попередження: Альварес, Фоден, де Брюйне — Кайседо, Петрович, Енцо.