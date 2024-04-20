Англія
20 квітня 2024, 21:18
Манчестер Сіті здолав Челсі з Мудриком на шляху до фіналу Кубка Англії
Два вильоти з турнірів за тиждень — це було б уже занадто для команди Хосепа Гвардіоли.
Манчестер Сіті — Челсі, Getty Images
20 квітня 2024, 21:18
Звіт про матч читайте пізніше на нашому сайті.
Манчестер Сіті — Челсі 1:0
Гол: Сілва, 84
Манчестер Сіті: Ортега — Вокер, Стоунз (Діаш, 46), Аканджі, Аке — Родрі, де Брюйне — Сілва, Фоден, Гріліш (Доку, 66) — Альварес (Бобб, 88).
Челсі: Петрович — Гюсто (Дісасі, 79), Сілва, Чалоба, Кукурелья (Чілвелл, 88) — Кайседо, Енцо (Стерлінг, 88) — Мадуеке (Мудрик, 79), Галлагер, Палмер — Джексон.
Попередження: Альварес, Фоден, де Брюйне — Кайседо, Петрович, Енцо