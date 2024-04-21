Англія

"Каноніри" продовжують боротьбу за титул АПЛ.

Головний тренер лондонського Арсеналу Мікель Артета прокоментував переможний матч з Вулвергемптоном (2:0) в рамках 32-го туру АПЛ. Його слова наводить BBC.

"Дуже хороша реакція на поразку від Баварії, я пишаюся командою. Ми заслужили на перемогу в цій грі і знову зберегли ворота "сухими".

Звичайно, ми розчаровані поразкою від у Лізі чемпіонів, все вирішили деталі, але попереду у нас ще п'ять матчів, і ми знову на вершині таблиці.

Навіть за 2:0 не можна бути впевненим у перемозі, Вулверхемптон — хороша команда, яка, внісши деякі зміни, створила нам проблеми.

Ми дуже надійно граємо в захисті, і це необхідна опора для перемог в АПЛ.

Зараз ми можемо тільки виграти всі свої матчі, але не все від нас залежить. В нас приголомшлива форма в цьому календарному році, але ми все одно не перші (у Манчестер Сіті одна гра в запасі ред.). Такий високий рівень чемпіонату", — сказав Артета.