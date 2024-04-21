Англія

Коментар щодо гри вінгерів у складах лондонських команд.

Екс-гравець збірної Англії Джеймі Реднапп розповів щодо трансферу Михайла Мудрика, який не відбувся у Арсенал.

"Якщо мені не зраджує пам’ять, Арсенал хотів підписати Мудрика. Вони не змогли цього зробити, він вирішив перейти в Челсі, який заплатив за нього великі гроші", — цитує Джеймі ресурс Metro.

"А Троссар, ймовірно, був другим варіантом.

Але якщо подивитися на їхні кар’єри до сьогоднішнього дня — не хочу сказати, що Мудрик не зможе провести хорошу кар’єру в Челсі, але Троссар виявився чудовим підписанням. Він забиває життєво важливі голи. Він дає ширину та добре працює з м’ячем.

Коли ви хочете підписати гравців в команду, ви повинні переконатися, що ви обираєте правильного. Леандро, безперечно, такий. 27 мільйонів фунтів — це хороша сума за чудового гравця, технічного, який може забити гол".

У півфіналі Кубка Англії Челсі разом з Михайлом Мудриком програв Манчестер Сіті.