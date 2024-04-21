Коментар щодо гри вінгерів у складах лондонських команд.
Михайло Мудрик, Getty Images
21 квітня 2024, 16:54
Екс-гравець збірної Англії Джеймі Реднапп розповів щодо трансферу Михайла Мудрика, який не відбувся у Арсенал.
"Якщо мені не зраджує пам’ять, Арсенал хотів підписати Мудрика. Вони не змогли цього зробити, він вирішив перейти в Челсі, який заплатив за нього великі гроші", — цитує Джеймі ресурс Metro.
"А Троссар, ймовірно, був другим варіантом.
Але якщо подивитися на їхні кар’єри до сьогоднішнього дня — не хочу сказати, що Мудрик не зможе провести хорошу кар’єру в Челсі, але Троссар виявився чудовим підписанням. Він забиває життєво важливі голи. Він дає ширину та добре працює з м’ячем.
Коли ви хочете підписати гравців в команду, ви повинні переконатися, що ви обираєте правильного. Леандро, безперечно, такий. 27 мільйонів фунтів — це хороша сума за чудового гравця, технічного, який може забити гол".
У півфіналі Кубка Англії Челсі разом з Михайлом Мудриком програв Манчестер Сіті.