Англія

Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 15 квітня 2024 року.

Челсі у поєдинку 33 туру англійської Прем'єр-ліги на своєму полі розгромив Евертон (6:0).

Перемогу команді Мауріс Почеттіно багато в чому приніс оформлений покер у виконанні кращого бомбардира клубу нинішнього сезону — Коула Палмера. Ще по голу забили Джексон та Гілкріст.

Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин. Захисник "ірисок" Віталій Миколенко відіграв весь поєдинок.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Челсі — Евертон у матчі 33 туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Челсі — Евертон 6:0

Голи: Палмер, 13, 18, 29, 64 (пен.), Джексон, 45, Гілкріст, 90.

Челсі: Петрович — Гюсто (Гілкріст, 88), Сілва, Чалоба, Кукурелья — Кайседо, Галлагер — Мадуеке (Чуквуемека, 72), Палмер (Казадеї, 80), Мудрик (Чілвелл, 79) — Джексон (Вашингтон, 88).

Евертон: Пікфорд — Коулман (Паттерсон, 46, Годфрі, 90+2), Тарковські, Брентвейт, Миколенко — Янг, Гарнер (Гаррісон, 46), Онана (Гомеш, 46), Макніл — Дукуре — Бету.

Попередження: Мудрик — Гарнер, Янг, Тарковські, Кін.