Англія

Лідер команди залишився на лавці для запасних.

Головний тренер Ліверпуля Юрген Клопп не випустив Мохамеда Салаха в старті на матч АПЛ з Фулгемом через щільний графік.

"Ми граємо три гри за шість днів. Ненавиджу думати про наступну гру після тієї, що попереду, але в нашій ситуації ми не можемо ігнорувати цей факт, тому ми робимо зміни, щоб отримати свіжі гравці, які зможуть використовувати склад.

Це найкраща ситуація з погляду складу, яку ми мали за весь рік, тому ми це робимо. Нам потрібно, щоб вони всі вийшли на поле. Нам потрібно бути на 100 відсотків протягом 95 або 98 хвилин. Я говорив з Мохамедом, і все в порядку", – цитує Клоппа Daily Mail.

Станом на 65 хвилину Ліверпуль перемагає 2:1. Онлайн-трансляція матчу.