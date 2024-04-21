Іспанія

Вільярреал вирвав перемогу в Альмерії

"Жовта субмарина" зуміла взяти три бали в матчі з аутсайдером.

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В матчі 32-го туру Ла Ліги Вільярреал гостював у аутсайдера ліги Альмерії. Гості відкрили рахунок в середині першого тайму. Відзначився Ахомаш, але господарі зуміли відповісти голом Лосано. Наприкінці матчу Альмерія залишилась в меншості після видалення Рамазані. Цим скористались гості та забили переможний гол в компенсований час. Відзначився Серлот — 2:1. Альмерія — Вільярреал 1:2

Голи: Лосано, 30 - Ахомаш, 25, Серлот, 90+3 Альмерія: Машиміану — Пубіль, Монтес, Чумі, Ланга — Робертоне, Лопі (Пенья Аканья, 69) — Баптістао, Вієра (Аррібас, 76), Ембарба (Ромеро, 85) — Лосано Вільярреал: Йоргенсен — Кіко Феменія, Манді (Куенка, 72), Москера, Педраса (Морено (Траоре, 72), 60) — Ахомаш (Луис Моралес, 79), Парехо (Гедеш, 60), Коклен, Баена — Морено (Траоре, 72), Серлот Попередження: Вієра, Рамазані — Ахомаш, Коклен, Йоргенсен, Феменія Вилучення: Рамазані, 87