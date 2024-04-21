В матчі 32-го туру Ла Ліги Вільярреал гостював у аутсайдера ліги Альмерії.

Гості відкрили рахунок в середині першого тайму. Відзначився Ахомаш, але господарі зуміли відповісти голом Лосано.

Наприкінці матчу Альмерія залишилась в меншості після видалення Рамазані. Цим скористались гості та забили переможний гол в компенсований час. Відзначився Серлот — 2:1.

Альмерія — Вільярреал 1:2
Голи: Лосано, 30 -  Ахомаш, 25, Серлот, 90+3

Альмерія: Машиміану — Пубіль, Монтес, Чумі, Ланга — Робертоне, Лопі (Пенья Аканья, 69) — Баптістао, Вієра (Аррібас, 76), Ембарба (Ромеро, 85) — Лосано

Вільярреал: Йоргенсен — Кіко Феменія, Манді (Куенка, 72), Москера, Педраса (Морено (Траоре, 72), 60) — Ахомаш (Луис Моралес, 79), Парехо (Гедеш, 60), Коклен, Баена — Морено (Траоре, 72), Серлот

Попередження: Вієра, Рамазані — Ахомаш, Коклен, Йоргенсен, Феменія

Вилучення: Рамазані, 87