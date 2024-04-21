Польща

Досвідчений воротар майже не грав у попередній команді.

Ракув підписав воротаря Душана Кучяка — повідомляє ресурс Sportowe Fakty.

Трансфер голкіпера відбувся з Лехії в оренду через пошкодження Владана Ковачевича та Мухамеда Шахіновича. У складі гданської команди Душан не виступає з травня 2023 року через те, що в клубі на нього не розраховують.

В Екстраклясі Кучяк виступає з 2011 року, у складі Легії воротар вигравав чемпіонат та Кубок Польщі. Також у складі збірної Словаччини брав участь на чемпіонату світу 2010 року та Євро-2020.

Наразі Ракув знаходиться на 5 місці у чемпіонаті.