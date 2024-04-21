Німеччина

У клубі розглядають можливість трансферу вінгера наступного літа.

Боруссія Дортмунд цікавиться можливістю трансферу Йогана Бакайоко з ПСВ — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

Талановитий вінгер розглядається в якості заміни Доніеллу Малену, який може перейти до іншого чемпіонату наступного літа. У випадку отримання суми щонайменше у 50 мільйонів євро Боруссія може інвестувати їх у нові переходи.

Команди вже встигли провести вступні перемовини щодо Йогана, але наразі конкретики немає. У складі ПСВ Бакайоко виступає з 2019 року.

Цього сезону 20-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 14 асистів.