У клубі розглядають можливість трансферу вінгера наступного літа.
Йоган Бакайоко, Getty Images
21 квітня 2024, 19:24
Боруссія Дортмунд цікавиться можливістю трансферу Йогана Бакайоко з ПСВ — повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
Талановитий вінгер розглядається в якості заміни Доніеллу Малену, який може перейти до іншого чемпіонату наступного літа. У випадку отримання суми щонайменше у 50 мільйонів євро Боруссія може інвестувати їх у нові переходи.
Команди вже встигли провести вступні перемовини щодо Йогана, але наразі конкретики немає. У складі ПСВ Бакайоко виступає з 2019 року.
Цього сезону 20-річний гравець провів 44 матчі в усіх можливих турнірах, забив 12 голів і віддав 14 асистів.