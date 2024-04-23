Англія

Захисник залишиться на Стемфорд Брідж.

Челсі не збирається розлучатися зі своїм центральним захисником Леві Колвіллом у літнє трансферне вікно.

За інформацією журналіста Бена Джейкобса, "сині" не відпустять англійця, який минулого літа підписав із клубом новий довгостроковий контракт.

Зазначимо, що Колвілл раніше був пов'язаний із переходом до Ліверпуля, але Челсі не збирається продавати захисника, тим більше в іншу англійську команду.

Нагадаємо, Колвілл зараз заліковує травму, через яку пропустив кілька тижнів.