Англія

"Червоні" зацікавилися нідерландським керманичем Феєнорда.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот може стати наступником Юргена Клоппа у Ліверпулі, передає видання The Telegraph.

Повідомляється, що 45-річний спеціаліст цікавий не тільки мерсисайдцям, але і Барселоні з Баварією. За даними видання, Слот зараз займає перше місце у шортлисті Ліверпуля.

Минулого літа нідерландець відмовився від аналогічної посади у Тоттенгемі, присвятивши своє майбутнє Феєнорду. Тим не менш, вважається, що те, коли Слот приєднається до одного з найкращих клубів Європи, є лише питанням часу.

Йому вдалося повністю змінити уявлення про Феєнорд із нудної, оборонної команди до однієї з найзахопливіших в Ередивізі. Слота описують як футбольного учня Хосепа Гвардіоли, з тренерським стилем, подібним до Мікеля Артети та Роберто Де Дзербі, який теж претендує на посаду у Ліверпулі.

Нідерландець очолив Феєнорд на початку липня 2021 року. З того часу команда провела під його керівництвом 144 матчі, у 93 з яких виграла, у 24 програла, тоді як ще 27 завершилися внічию.

Слот допоміг клубу з Роттердама здобути чемпіонство у сезоні-2022/23, досягти фіналу Ліги конференцій-2021/22, а цими вихідними команда святкувала перемогу у Кубку Нідерландів-2023/24. Протягом двох сезонів (2021/22, 2022/23) його визнавали найкращим тренером Ередивізі.

Раніше повідомлялося, що Вест Гем готовий платити нинішньому керманичу Спортінга Рубену Аморіму більше, ніж Ліверпуль, який теж цікавився португальським спеціалістом.