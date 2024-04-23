Англія

Зазначається, що компенсація Феєнорду за нідерландського фахівця складатиме близько 10 мільйонів євро.

Напередодні безліч авторитетних джерел повідомили про те, що керівництво Ліверпуля хоче бачити поточного головного тренера Феєнорда Арне Слота наступником Юргена Клоппа на посаді керманича першої команди мерсісайдців.

Як повідомляє журналіст Бен Джейкобс, у призначенні нідерландського фахівця також зацікавлені мюнхенська Баварія, каталонська Барселона та Мілан, при цьому саме німецький гранд є найбільшим конкурентом для Ліверпуля.

За інформацією джерела, фінансова компенсація Феєнорду за Арне Слота та його тренерський штаб не складатиме 20 мільйонів євро, які близько року тому вимагалися у лондонського Тоттенгема, проте все одно оцінюється в значну суму — близько 10 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що у Арне Слота вже запланована зустріч із Ліверпулем для обговорення ключових питань майбутнього проєкту.