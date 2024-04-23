Англія

Керманич Феєнорда зацікавлений у тому, щоб замінити Юргена Клоппа на посаді головного тренера "червоних".

Напередодні безліч авторитетних джерел повідомили про те, що керівництво Ліверпуля хоче бачити поточного головного тренера Феєнорда Арне Слота в якості наступника Юргена Клоппа в якості керманича першої команди мерсісайдців.

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Як повідомляє журналіст Фабріціо Романо, незабаром між нідерландським фахівцем та босами Ліверпуля відбудеться ще одна пряма зустріч, ціллю якої буде обговорення ключових питань щодо майбутнього проєкту в таборі "червоних".

За інформацією джерела, Слот зацікавлений у тому, щоб стати новим головним тренером Ліверпуля, тоді як в самому англійському клубі високо оцінюють кандидатуру 45-річного нідерландця.

Раніше повідомлялося, що Рубен Аморім є одним із головних кандидатів для Ліверпуля, проте за останні дні, за словами інсайдера Девіда Орнштейн, це призначення стало малоймовірним, а самого керманича лісабонського Спортінга почали активно пов'язувати з роботою в Вест Гемі.