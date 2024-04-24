Можливо, захисник збірної України виступатиме в іншій команді з наступного літа.
Віталій Миколенко, Getty Images
24 квітня 2024, 14:27
Віталій Миколенко може змінити команду в АПЛ, якщо Евертон вилетить до Чемпіоншипу — повідомляє журналіст Енді Брассел.
Якщо колектив Шона Дайча не збереже прописку в еліті Віталієм може зацікавитися один з колективів англійського чемпіонату, але його назва наразі невідома.
Наразі Евертон, з якого вдруге зняли бали, знаходиться на 16 місці в таблиці. У наступному турі АПЛ на нього чекає дербі з Ліверпулем.
Цього сезону 24-річний гравець провів 33 матчі в усіх можливих турнірах та забив 2 голи.