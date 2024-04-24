Німеччина

Півзахисник Баварії дав велике інтерв’ю.

Мюнхенська Баварія в поточній кампанії демонструє геть не найкращі зразки власних виступів, і єдиним змаганням, перемогу в якому вона може здобути в цьому сезоні, залишається Ліга чемпіонів УЄФА.

Незважаючи на це, 21-річний атакувальний півзахисник Джамал Мусіала все одно залишається у відмінному тонусі й є тим, на кого покладають надії як на клубному, так і на міжнародному рівнях.

Напередодні провідний гравець сучасної Баварії дав велике інтерв’ю іспанській газеті Marca.

— Яким ти себе бачиш через 5 років?

– "Я не заглядаю настільки далеко. Це завжди було однією з моїх сильних сторін: зосереджуватися лише на сьогоденні. Футбол тут і зараз — мій єдиний виклик. Важливо просто намагатися бути в моменті.

Але я сподіваюся, що через п’ять років я буду грати ще краще. Я граю у футбол, щоб намагатися ставати кращим у кожній грі та вигравати все, що можливо, зі своєю командою та моєю національною збірною".

— Хто був вашим улюбленим гравцем у юному віці?

– "Мессі та Роналдіньйо, без сумніву. Я переглянув десятки і навіть сотні відео з їхньою участю. У мене також була футболка Зідана, коли я був дуже маленьким, "десятка" збірної Франції".

— Але твоїм абсолютним кумиром усе одно був Мессі, чи не так?

– "Так, це правда. Я дуже захоплювався ним. Я виріс, спостерігаючи за грою Лео та Неймаром. Вони були моїми улюбленими футболістами, тому що вони мене дуже розважали та приносили багато радості в цю гру.

Я завжди відкладав усі справи, щоб просто подивитися на них, як Лео забивав голи або як Неймар робив ті свої трюки з м’ячем, а потім я йшов у садок чи школу й намагався їх наслідувати".

— Ви схожі на Мессі тим, що жоден із вас не любить багато говорити поза полем або привертати увагу, але з м’ячем ви найкращий на полі…

– "Я дуже стримана людина й не люблю багато говорити або давати багато інтерв’ю. На полі я завжди хочу багато тримати м’яч у себе. Мені так спокійніше та комфортніше. Я думаю, що це й є моя справжня сутність.

Насправді, я цілком відкрита людина, і навіть з роками я можу бути мовчазним на полі, але я завжди намагаюся просити м’яч і говорити своїм товаришам по команді, що саме я хочу від них бачити".

— Ти можеш собі уявити досягнення рекорду Мессі (10 титулів Ла Ліги, 4 Ліги чемпіонів, 2 титули Ліги 1)?

– "Я не знаю, ніколи про це не думав. Та й навряд чи зможу порівнювати себе з Мессі колись — це майже нездійсненна місія. Я думаю, що порівняння себе з Лео чи будь-яким іншим гравцем нічого корисного тобі не приносить.

Я йду за власним професійним шляхом і продовжую працювати над тим, щоб бути кращим і вигравати титули для своєї команди. Тільки так ці титули прийдуть".

— Але останнього разу ти все ж просив футболку в Мессі…

– "У тій першій грі Альфонсо Девіс попросив футболку у Лео, а я попросив її у Неймара. Він дав її мені. Потім, у матчі-відповіді, я попросив у Лео, але він сказав: "Давай потім...".

І все, ми весело святкували перемогу з уболівальниками, тому я запізнився в роздягальню і більше не хотів заходити в роздягальню ПСЖ, щоб не заважати. Тому ні, я більше не питав Лео про футболку, а ту так і не отримав. Це був жарт долі".

— Ваше життя здається дуже організованим. Ви вже заклали для себе фундамент підготовки, найняли фахівця з харчування, медичну команду…

– "Так. Навколо мене працює чудова команда. У кожній спеціальності є хтось, хто допомагає мені й полегшує моє життя.

Це важливо, особливо в такому молодому віці, зосереджуватися лише на футболі та продовжувати вдосконалюватися, не думаючи про те, що я потрібно тут чи там".

— Ви чудово володієте м'ячем, але чи наважитеся ви змагатись із Тоні Кроосом у довгих передачах?

– "Я б ніколи не поставив на це жодного центу. Тому що Тоні дуже точний у роботі своєю правою ногою. Він робить усе просто ідеально. Тому ні, я пас — це були б занадто легкі гроші для нього.

Тоні завжди спрямовує м’яч у потрібне місце, подалі від захисника, щоб ти міг одразу розвертатись, пасувати чи вести м’яч далі. Поки що я зіграв з ним лише дві гри, але я вже переконався в його якості, як гравця. Я радий розуміти, що ми можемо зробити разом із ним на Євро".

— Тобто виграти Євро з Кроосом?

– "Так. Це можливо з тією якістю, яку ми маємо, і тим, що Тоні може зробити для кожного гравця своїми простими передачами. Із цим ми можемо помріяти й про велике.

Але я також вважаю, що ми повинні грати від гри за гри й відчувати правильний настрій. Є багато команд які грали на кращому рівні, аніж ми останніми роками, тож ми повинні рухатись поступово й дивитись, як далеко ми можемо зайти".

— Хто фаворити Євро для тебе?

– "Франція, мабуть, завжди є фаворитом. Потім у нас є Англія, із багатьма гравцями найвищого рівня, Іспанія. У вас, іспанців, чудові футболісти в збірній. Буде цікаво спостерігати за цим турніром, тому що завжди є одна або дві команди, які дивують, це чудова можливість для кожної країни".

— Кого б виділив у збірній Іспанії?

– "Я думаю, що саме у вас одні з найкращих молодих гравців у Європі: Ямал, Гаві, хоча він травмований, Кубарсі. Я трохи спостерігав за Ямалом, і він здається надзвичайним гравцем. Окрім того, у Іспанії є такі якісні гравці в півзахисті, як Педрі. Загалом, команда, яку завжди потрібно поважати".

— Ти нещодавно підписав контракт із Nike, із яким також співпрацюють Голанд та Мбаппе…

– "Так, це велика честь бути частиною цього "магічного трикутника" разом із іншими зірками. Я представляю бутси Tiempo, які передають технічний бік футболу, дриблінг та дотик.

Думаю, люди вже й забули, що були такі бутси, як Tiempo. Але тепер є нові Tiempo, які також може бути символом нападаючих із хорошою технікою. Я пишаюся тим, що є частиною цієї історії".

— Гра у ролі "десятки" чи на фланзі?

– "Безумовно, "десятки" або вже на лівому фланзі, у крайньому випадку. Це дві позиції, на яких я почуваюся досить добре. Як "десятка", я маю більше бачення гри, те, що мені завжди подобалось — розвернути атаку або піти в дриблінг.

Я також грав на інших позиціях півзахисту або на правому фланзі. Урок полягає в тому, що ви берете щось із кожної позиції, і це допомагає вам будувати свою гру в цілому у міру того, як ви розвиваєтесь у футболі".

— "Десятка" в Німеччині має велику історію…

– "Із дитинства я дивився на всі ці гучні імена, які носили цей номер, і він завжди був моїм улюбленим. Я виріс, дивлячись на Роналдіньо, Неймара чи Мессі. Кожен із них носив номер 10. Для мене це була мрія — зараз вона здійснилась".

У цьому сезоні Мусіала забив 12 голів та віддав сім гольових передач у 36 матчах.