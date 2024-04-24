Англія

Цікаве досягнення німецького гравця, якого "сині" відпустили на "червону" сторону Лондона.

Атакуючий півзахисник Арсеналу Кай Гаверц відзначився двома голами у перенесеному домашньому матчі 29 туру АПЛ проти Челсі, свого колишнього клубу.

Арсенал — Челсі 5:0 Відео голів та огляд матчу 23.04.2024

Німець оформив дубль у другому таймі поєдинку і відсвяткував обидва взяття воріт. За даними OptaJoe, раніше нікому з ексгравців "синіх" не вдавалося двічі забити у ворота Челсі у чемпіонаті Англії, раніше бодай раз зігравши за клуб у ньому.

Гаверц перебрався до Арсеналу влітку 2023 року. За 24-річного німця "каноніри" віддали 75 мільйонів євро, підписавши з ним контракт, розрахований до кінця червня 2028 року.

Протягом поточної кампанії півзахисник взяв участь у 47 матчах колективу Мікеля Артети у всіх турнірах, відзначившись 12 голами і 5 асистами. Його найуспішнішим сезоном під час виступів в Англії наразі залишається сезон-2021/22 (другий із трьох у Челсі) — тоді він записав на свій рахунок 14 голів і 5 асистів у 47 матчах всіх турнірів.

Нагадаємо, вчора, 23 квітня, Арсенал завдав Челсі рекордної поразки.