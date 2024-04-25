Англія

Захисник Ліверпуля прокоментував поразку в дербі від Евертона.

Напередодні Ліверпуль поступився в гостьовому мерсісайдському дербі проти Евертона в рамках перенесеного матчу двадцять дев’ятого туру англійської Прем’єр-ліги.

Евертон — Ліверпуль 2:0 Відео голів та огляд матчу АПЛ

Після завершення гри захисник "червоних" Вірджил Ван Дейк поділився власними враженнями від побаченого на полі.

"Це було зайвим. Такі ігри — це завжди велика боротьба, і, на мою думку, ми не повинні були програти.

Але ми це зробили, і тепер ми повинні зібратися і бути готовими до раннього старту проти Вест Гема в суботу.

У другому таймі ми намагались форсувати події, і я думаю, що ми віддали занадто багато передач туди, де їх можна було легко перехопити. Я все ще вважаю, що в першому таймі у нас були очевидні моменти, які ми повинні були реалізовувати.

Але, зрештою, ми були недостатньо хороші. Усе починається з боротьби, і ми всі повинні працювати набагато краще. Ми не можемо допустити, щоб сезон закінчився так, як ця гра сьогодні, і, особливо, як перший тайм проти Крістал Пелес, який також відверто розчарував. Ми повинні грати набагато краще в усіх сенсах. Сьогодні був важкий день.

Ми опинились у чемпіонських перегонах тому, що ми були дуже послідовними впродовж усього сезону, навіть з усіма цими травмами, які нас переслідували. Гравці, які прийшли, виконали свою роботу добре, і молоді гравці також зробили свій внесок. Очевидно, що ми знаходимось у хорошій позиції.

Я думаю, що на початку сезону ніхто не міг подумати, що ми будемо боротись за чемпіонський титул. Але мені байдуже, що хтось там про нас каже — ми зараз тут, і ми всі повинні грати набагато краще.

Це звучить досить просто, але все починається з боротьби, із бажання перемагати у викликах і бути впевненим у тому, що ти можеш забити гол.

Це те, чого нам трохи не вистачало. Це поєднання багатьох речей, які не стали на свої місця. Гра з Фулгемом, на мою думку, була кращою за цю, але тепер ми знову маємо працювати набагато краще", — заявив нідерландський виконавець.

Наступний матч Ліверпуль проведе в гостях у лондонського Вест Гема.