Англія

Схоже, "червоні" остаточно визначилися з кандидатурою свого наступного керманича.

Головний тренер Феєнорда Арне Слот стає все ближчим до того, щоб стати наступником Юргена Клоппа у Ліверпулі, передає журналіст Фабріціо Романо.

"Червоні" продовжують контактувати з клубом із Роттердама з приводу компенсації (потенційно, близько 10 млн євро) за перехід нідерландського спеціаліста, дуже зацікавленого пропозицією мерсисайдців.

За даними Романо, переговори між Ліверпулем і Слотом щодо можливої угоди йдуть добре. Повідомляється, що спеціаліст вже обговорює з клубом членів персоналу.

Раніше італійський журналіст заявляв, що у 45-річного керманича Феєнорда запланована зустріч із "червоними" для обговорення ключових питань майбутнього проєкту. Також повідомлялося, які топ-клуби можуть скласти Ліверпулю конкуренцію за Слота.