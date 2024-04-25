Англія

Легенда "червоних" засмучений формою єгиптянина.

Колишній захисник Ліверпуля, а нині відомий футбольний експерт Джеймі Каррагер висловився про нападника "червоних" Мохамеда Салаха після "мерсисайдського дербі" з Евертоном (0:2). Його слова наводить Liverpool Echo.

"Більшу частину нинішнього сезону Салах виглядав тінню себе колишнього, особливо після того, як він відновився від травми.

Він легенда Ліверпуля, суперзірка, один із найвидатніших гравців усіх часів, але в матчі з Евертоном Мохамед не був схожий сам на себе", — сказав Каррагер.