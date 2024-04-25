Англія

Легендарний ексзахисник Ліверпуля Джеймі Каррагер незадоволений результативністю Дарвіна.

Колишній захисник Ліверпуля Джеймі Каррагер, який зараз працює футбольним експертом на британському телебаченні, висловився з приводу виступів форварда Дарвіна Нуньєса в складі "червоних".

Експерта не задовольняє результативність уругвайця, він вважає, що клубу варто прийняти рішення щодо нападника в літнє міжсезоння.

"Після двох років у клубі хотілося б, щоб Дарвін процвітав. Він багато робить добре, створює проблеми суперникам та забиває гол на рівному місці. Але зараз Ліверпулю потрібна був форвард, який може забити Манчестер Юнайтед та Евертону на виїзді.

Часу на помилку немає, надворі не жовтень і листопад. Думаю, щодо Нуньєса Ліверпулю доведеться ухвалити важливе рішення цього літа", — наводить слова Каррагера Liverpool Echo.

В 92 матчах за клуб Нуньєс забив 33 голи та віддав 17 результативних передач.

Нагадаємо, Нуньєс забив 1000-й гол Ліверпуля під керівництвом Клоппа.