Чудова серія у "містян".
Гравці Манчестер Сіті, Getty Images
26 квітня 2024, 00:24
Манчестер Сіті продовжив серію без поразок в АПЛ.
Команда Пепа Гвардіоли розгромила Брайтон
у перенесеному матчі 29-го туру чемпіонату Англії (4:0).
Останню поразку "містян" у рамках ліги було зафіксовано 6 грудня — тоді вони поступилися Астон Віллі (0:1). Відтоді Сіті провів 18 матчів в АПЛ, здобувши 14 перемог і 4 рази зігравши внічию.
Зазначимо, що 18 квітня клуб із Манчестера зіграє з Ноттінгем Форест на виїзді.