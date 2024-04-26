Англія

Чудова серія у "містян".

Манчестер Сіті продовжив серію без поразок в АПЛ.

Команда Пепа Гвардіоли розгромила Брайтон у перенесеному матчі 29-го туру чемпіонату Англії (4:0).

Останню поразку "містян" у рамках ліги було зафіксовано 6 грудня — тоді вони поступилися Астон Віллі (0:1). Відтоді Сіті провів 18 матчів в АПЛ, здобувши 14 перемог і 4 рази зігравши внічию.

Зазначимо, що 18 квітня клуб із Манчестера зіграє з Ноттінгем Форест на виїзді.