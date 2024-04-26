Дивіться відео найкращих моментів матчу чемпіонату Англії, що відбувся 25 квітня 2024 року.
Брайтон - Манчестер Сіті, getty images
26 квітня 2024, 07:25
У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях розгромив Брайтон.
Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота "чайок" чотири "сухих" м'ячі, авторами яких стали Кевін Де Брюйне та Хуліан Альварес, а ще дубль на свій рахунок записав Філ Фоден.
До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Манчестер Сіті у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:
Брайтон — Манчестер Сіті 0:4
Голи: де Брюйне, 16 Фоден, 26, 33 Альварес, 64
Брайтон: Стіл — Велтман (Оффіа, 46), ван Геке, Данк, Барко — Гросс, Балеба — Лаллана (Адінгра, 46), Модер (Ігор, 56), Педро — Велбек (О'Магоні, 76)
Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Гомес, 79), Аканджі, Аке, Гвардіол — Родрі (Льюїс, 79), Ковачич — Сілва (Доку, 78), де Брюйне (Нунеш, 71), Фоден (Гріліш, 72) — Альварес
Попередження: Велтман, Балеба