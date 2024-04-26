У рамках перенесеного матчу 29-го туру англійської Прем'єр-ліги Манчестер Сіті у гостях розгромив Брайтон.

Підопічні Хосепа Гвардіоли відправили у ворота "чайок" чотири "сухих" м'ячі, авторами яких стали Кевін Де Брюйне та Хуліан Альварес, а ще дубль на свій рахунок записав Філ Фоден.

До вашої уваги відео найкращих моментів матчу Брайтон — Манчестер Сіті у рамках 29-го туру англійської Прем'єр-ліги-2023/24:

Брайтон — Манчестер Сіті 0:4
Голи: де Брюйне, 16 Фоден, 26, 33 Альварес, 64

Брайтон: Стіл — Велтман (Оффіа, 46), ван Геке, Данк, Барко — Гросс, Балеба — Лаллана (Адінгра, 46), Модер (Ігор, 56), Педро — Велбек (О'Магоні, 76)

Манчестер Сіті: Едерсон — Вокер (Гомес, 79), Аканджі, Аке, Гвардіол — Родрі (Льюїс, 79), Ковачич — Сілва (Доку, 78), де Брюйне (Нунеш, 71), Фоден (Гріліш, 72) — Альварес

Попередження: Велтман, Балеба