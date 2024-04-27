Англія

Football.ua представляє прев'ю до матчу 35-го туру чемпіонату Англії, який пройде 27 квітня і розпочнеться о 22:00.

У рамках 35-го туру англійської Прем'єр-ліги на нас чекає протистояння між бірмінгемською Астон Віллою та лондонським Челсі, яке пройде на Вілла Парк.

[*] — поточна позиція в таблиці АПЛ

СУБОТА, 27 КВІТНЯ, 22:00. ВІЛЛА ПАРК, БІРМІНГЕМ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — КРЕЙГ ПОУСОН. ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА SETANTA SPORTS

Після того, як Англія не змогла здобути п'яте місце в Лізі чемпіонів на наступний сезон, інтерес до боротьби за четвертий рядок турнірної таблиці АПЛ між Астон Віллою та Тоттенгемом відродився з новою силою. Для головного тренера бірмінгемців Унаї Емері та його команди ця кампанія, безперечно, стала проривною у багатьох сенсах, а гучні підписання минулого літа виправдали очікування та відіграли свою роль у помітному прогресі "левів". Іспанський фахівець, у свою чергу, днями за це отримав нагороду від керівництва у вигляді нового контракту, підтвердивши таким чином свою прихильність до майбутнього проєкту, незважаючи навіть на інтерес з боку мюнхенської Баварії.

І поки що в боротьбі за останнє місце в топ-4 таблиці Астон Вілла виступає в якості лідера, проте всі чудово розуміють, що це лідерство дуже хитке з урахуванням наявності у "шпор" двох матчів у запасі, і за поганого для "левів" сценарію воно може в результаті триматися виключно на різниці забитих та пропущених, що, до слова, також не гарантовано. Але чи маєте ви зараз якісь сумніви в команді, яка напередодні за рахунок тактичного плану обіграла Арсенал, а також вийшла до півфіналу Ліги конференцій за рахунок успіху у двоматчевому протистоянні з Ліллем, залишившись єдиним представником Англії в єврокубках? Думаємо, якщо якісь сумніви і можуть бути, то дуже незначні.

У той же час, якщо недавній матч з Арсеналом приніс бірмінгемцям відмінний результат та виключно приємні емоції, то гравці Челсі хотіли б останню зустріч з "канонірами" забути і більше ніколи не згадувати. Підопічні Маурісіо Почеттіно днями зазнали рекордної поразки від Арсеналу у своїй історії, пропустивши у свої ворота аж п'ять "сухих" м'ячів. І найжахливіше для "пенсіонерів" тут те, що цих голів могло бути ще більше! Запитань щодо майбутнього Почеттіно на чолі Челсі у журналістів менше точно не стало...

Але заради справедливості, останній тотальний провал Челсі стає більш зрозумілим, коли ми згадаємо програний енерговитратний півфінал Кубка Англії проти Манчестер Сіті кількома днями раніше. Тоді ми побачили зовсім іншу команду Почеттіно — команду, яка володіла ініціативою по грі та в цілому, напевно, заслуговувала на перемогу, проте за свою погану реалізацію поплатилася "чемпіонським" єдиним голом від Бернарду Сілви. До того ж, проти Арсеналу ми побачили, що таке сьогоднішній Челсі без свого найкращого бомбардира Коула Палмера і в плані створення моментів, і в плані кількість голів (точніше їхньої відсутності). Проти Астон Вілли молодий англійський плеймейкер вже повернеться до складу "синіх", але браку мотивації не буде ні в кого — обом клубам є що втрачати з турнірної точки зору та є до чого йти.