Прямого контакту у тренера з Боулі немає.
Почеттіно, getty images
26 квітня 2024, 18:49
Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно заявив, що за результат у цьому сезоні несе відповідальність вся команда, а не тільки він один.
"Схоже, тільки мені потрібно стати кращим, так? Так завжди: "Тренеру потрібно довести, що він заслуговує залишитися тут на наступний сезон".
Ми всі несемо відповідальність за цю ситуацію, ми всі повинні довести, що заслуговуємо бути тут наступного сезону.
Чесно кажучи, в останні місяці ми з власниками клубу не перетиналися. Ми спілкуємося через спортивного директора. Мої погляди та відчуття, незважаючи на це, не змінилися", — сказав Почеттіно.