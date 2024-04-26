Англія

Прямого контакту у тренера з Боулі немає.

Головний тренер лондонського Челсі Маурісіо Почеттіно заявив, що за результат у цьому сезоні несе відповідальність вся команда, а не тільки він один.

"Схоже, тільки мені потрібно стати кращим, так? Так завжди: "Тренеру потрібно довести, що він заслуговує залишитися тут на наступний сезон".

Ми всі несемо відповідальність за цю ситуацію, ми всі повинні довести, що заслуговуємо бути тут наступного сезону.

Чесно кажучи, в останні місяці ми з власниками клубу не перетиналися. Ми спілкуємося через спортивного директора. Мої погляди та відчуття, незважаючи на це, не змінилися", — сказав Почеттіно.