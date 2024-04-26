Англія

Аргентинець готується до нового сезону.

Челсі на своєму офіційному сайті повідомив, що Енцо Фернандес більше не зможе допомогти своїй команді у цьому сезоні.

"Енцо Фернандес переніс успішну операцію на паху, і розпочне період реабілітації. 23-річний півзахисник працюватиме з медичним відділом клубу в Кобхемі", — йдеться у заяві.

Цього сезону Енцо провів 40 матчів, у яких забив сім голів та віддав три гольові передачі.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно можуть звільнити з Челсі, якщо команда не проб'ється в єврокубки.